Ratinho autoriza delegação de rodovias do Norte Pioneiro para governo federal

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinam nesta sexta-feira (03) as delegações das rodovias estaduais dos dois primeiros lotes da nova concessão de rodovias no Paraná.

O lote 2 tem extensão total de 600 km. Ele engloba as ligações entre Curitiba-Litoral, Ponta Grossa-Jaguariaíva, Jaguariaíva-Ourinhos (na divisa com São Paulo) e Ourinhos–Cornélio Procópio.

O lote 1, com extensão total de 473,01 km, engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava (Trevo do Relógio) e Guarapuava a Ponta Grossa, além da Região Metropolitana de Curitiba.

