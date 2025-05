Ratinho confirma o que Cobra adiantou: candidato ao governo será do PSD (assista)

Começa a se definir quadro sucessório eleitoral

O governador Carlos Massa Ratinho Junior concedeu entrevista na manhã desta terça-feira, dia 20, para a da RIC: Jovem Pan News Curitiba, Banda B e TV RIC Record. Falou sobre sua pré-candidatura à presidência da República e sobre sua própria sucessão estadual.

Na parte política ”doméstica”, respondendo ao jornalista Karlos Kolbach se o concorrente ao governo estadual do Paraná será do PSD, disse que sim. o futuro concorrente ao comando do Palácio Iguaçu será mesmo seu correligionário.

Citou prováveis nomes: presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi (hoje em plena pré-campanha eleitoral em todo o Paraná), Guto Silva (secretário estadual de Cidades), Rafael Greca (ex-prefeito de Curitiba), Sandro Alex (secretário da Infraestrutura e Logística) e Darci Piana (vice-governador).

O deputado estadual Cobra Repórter(PSD) antecipou o fato na semana passada em visita ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina :

O PSD conquistou 164 das 399 prefeituras do Paraná em 2024 e é o que possui o maior número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa (16). Luiz Cláudio Romanelli é o líder da bancada. São peessedebistas o próprio Cobra, Evandro Araújo, Gugu Bueno, Ademar Traiano, Cloara Pinheiro, Artagão Júnior, Hussein Bakri e Pedro Paulo Bazana, entre outros.

Na Câmara federal, possui entre outros Beto Preto(licenciado como secretário da Saúde),. Leandre Dal Ponte(secretária da Mulher, Igualdade Racial e Idosos), Luisa Canziani e Sandro Alex(licenciado para ser secretário de Infraestrutura e Logística).

Existe uma desconfiança no mundinho fashion político segundo a qual o pré-concorrente poderia esbarrar numa traição do presidente nacional do Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, preterindo o paranaense pelo governador gaúcho Eduardo Leite, por exemplo. Há indicativos também de que Ratinho poderia migrar para o Republicanos, o que, por enquanto, é apenas hipotético.

Ratinho é de centro-direita, porém o PSD ocupa três ministérios — Pesca, Agricultura e Minas e Energia, e Pesca — o que não seria, na prática, impeditivo se durante a campanha eleitoral desembarcasse do governo federal e desse suporte para outro nome, e não a pretendida reeleição de Lula.