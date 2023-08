Ratinho e Alexandre presentes na 51ª Efapi

Evento movimenta todas cidades do Norte Pioneiro

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o Primeiro secretário da Alep,,Alexandre Curi, estarão presentes na EFAPI que acontecerá em Santo Antônio da Platina.

O Coordenador da Casa Civil Juarez Leal Daio confirmou hoje a informação e acrescentou outras.

O chefe do executivo do Paraná estará na exposição na quinta-feira, dia 17, às 18 horas, e participará da sessão especial da Assembleia Legislativa. juntamente com secretários de Estado e deputados. A sessão será presidida por Ademar Traiano.

Antes, 14h30m, Ratinho visitará Wenceslau e, 16 horas, Joaquim Távora. Na primeira cidade, no Centro Social Urbano César Elias Maluf, inaugurará o Contorno Sul, obra de R$ 8 milhões em investimentos. Em Joaquim Távora, inaugurará asfalto que liga a zona urbana ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus.

Em SAP, serão anunciados investimentos no Norte Pioneiro.