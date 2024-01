Ratinho e Romenelli na entrega de casas

Famílias com rendas de até 3 salários mínimos

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) acompanha o governador Ratinho Junior (PSD) na entrega de dois novos conjuntos residenciais na região Noroeste do Paraná nesta terça-feira, 23. As inaugurações acontecem nas cidades de Loanda e Marilena e beneficiam famílias com renda de até três salários mínimos.

“A entrega da casa própria para as famílias sempre é um momento de emoção. Uma boa moradia significa dignidade e oportunidade de uma vida melhor”, considera Romanelli, que já foi duas vezes secretário de habitação do Estado, além de presidente da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná). “Foram períodos de muito trabalho e de muita realização. Viabilizamos a casa própria para mais de 100 mil famílias”, rememora o deputado.

Em Loanda, o governador entrega 103 casas do Residencial Esplanada, e em Marilena são 20 unidades do Residencial Bela Vista. Os dois conjuntos foram construídos com incentivos do Estado que, por meio do programa Casa Fácil Paraná, gerido pela Cohapar, ajuda famílias com a quitação do valor da entrada para a contratação do financiamento.

A inauguração do residencial de Loanda está marcada para às 10 horas e Romanelli destaca a atuação do prefeito José Maria Fernandes (Pros) na realização da obra que recebeu investimento de R$ 13,8 milhões. “Fundamental para um município que quer crescer e se desenvolver é ter um prefeito resolutivo, que corre atrás de soluções para levar uma vida melhor para a população. Este é o perfil do nosso prefeito Zé Maria”, disse o deputado. Em Marilena, a entrega das 20 casas acontece às 13h30.