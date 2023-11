Ratinho exonera quatro secretários

Reassumirão seus postos no governo paranaense na próxima semana

Os quatro deputados federias que são secretários do governo Ratinho Junior foram exonerados nesta segunda-feira (20) das secretarias que comandam e dos conselhos que integram.

Leandre Dal Ponte (Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa), Beto Preto (foto), da Saúde, Ricardo Barros (Indústria e Comércio) e Sandro Alex (Infraestrutura) embarcam para Brasília onde vão participar, na Câmara Federal, da discussão e o encaminhamento das emendas parlamentares impositivas à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2024.

A missão do quarteto é tentar garantir recursos para o Governo do Paraná no orçamento, em especial, para as áreas de Saúde, Segurança e Educação — inclusive com a garantia de contrapartida financeira. Leandre, Barros, Beto Preto e Sandro Alex devem reassumir seus postos no governo paranaense na próxima semana.

Apesar da presença dos suplentes, os titulares dos mandatos detêm mais força política dentro dos partidos para pleitear mais recursos para o Estado — por isso a exoneração e a futura nomeação dos mesmos (Fonte:Karlos Kohlbach /Politicamente) .