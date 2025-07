RATINHO inaugura condomínio em SAP

São 88 apartamentos construídos através do programa Casa Fácil PR

O Prefeito Gil Martins e a Vice-Prefeita Terezinha Maiorky foram os anfitriões da presença do Governador Carlos Massa Ratinho Junior em Santo Antônio da Platina, no início da tarde desta quinta-feira (24) quando ele fez a entrega de importante obra.

A comitiva do governador chegou de helicóptero vinda de Andirá e pousou no Estádio José Eleutério da Silva (vídeo acima).

o Condomínio Pátio Horizonte Residencial, com 88 apartamentos, num investimento de R$ 1,1 milhão do Governo do Estado, sendo que 68 famílias foram beneficiadas com subsídios que varia entre R$ 15 mil e R$ 20 mil ajudando famílias com renda até quatro salários-mínimos, através do Programa Casa Fácil da Companhia de Habitação do Paraná (Copahar).

Na ocasião, o Governador disse: “Nos últimos anos, mais de 110 mil famílias do Paraná já foram atendidas com programas habitacionais do Estado e, hoje, têm a segurança de um lar. Estamos entregando dignidade a estas pessoas”, disse.

A abertura da solenidade teve as bênçãos do Pároco da Paróquia Santa Filomena, Jone Bonilha e do Pastor da Igreja Metodista, Beto Inácio.

O apresentador Daniel, brincando, comentou sobre as meias do chefe do executivo platinense, que, divertido, explicou que foi seu filho, um menino de três anos. quem pediu para ele usar.

Em seguida, fizeram uso da palavra o presidente da Cohapar, Jorge Lange, os deputados estaduais Cobra Repórter e Luiz Cláudio Romanelli, deputados federais, Luisa Canziani e Pedro Lupion, deputada Lenir de Assis, e o Secretário de Estado das Cidades (SECID), Guto Silva. Presentes o Secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o Secretário de Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani; o chefe da Casa Militar, Marcos Tordoro; e o deputado federal Toninho Wandscheer.

“O que está sendo feito no Paraná precisa ganhar o Brasil. Garantir a casa própria para milhares de famílias é mais do que realizar um sonho — é cidadania e dignidade. Quem não quer ter um teto para chamar de seu?”, afirmou Romanelli.

Segundo o parlamentar, o Paraná mantém uma parceria de destaque com o governo federal, com resultados concretos por meio de programas como o Minha Casa Minha Vida, que viabilizou as moradias entregues em Andirá. “A Caixa Econômica reconhece a excelência da execução desses programas no estado”, reforçou.

Também vários prefeitos, como Marcelo Palhares, de Jacarezinho, e Lisandro Baggio, de Ribeirão Claro.

Ex-prefeito, ex-deputado e presidente do Sindicato Patronal Rural platinense, José Alex Figueira, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Márcio Jaquetti, comandante do 2o. BPM de Jacarezinho e o subcomandante Major Leal, chefe da 12 SDP, Amir Salmen e ex-deputado Reny Borsatto.

Cobra Repórter destacou que “o Paraná é referência na Saúde, na Educação e que este modelo sirva de exemplo para o País, pois precisa continuar”. Pedro Lupion ressaltou que “neste momento que enfrentamos tantas dificuldades no País, nosso Estado é referência. Temos um governo estadual que trabalha pela qualidade de vida com parcerias”.

O Secretário Guto Silva elencou três pontos importantes, sendo que o primeiro é a habitação que proporciona qualidade de vida e instabilidade. “Com casa própria tudo melhora na vida das famílias”. O segundo ponto foi à parte econômica. “Este empreendimento gerou muitos empregos e ajuda a aquecer a economia local”. E, o terceiro ponto, o ambiente urbano, pois estas iniciativas contribuem “para organizar a cidade”. E concluiu: “Ratinho não está governando faz tempo, mas transformando todas as regiões do Estado”.

O prefeito Gil fez questão de agradecer a presença do governador, das autoridades políticas, lideranças de diversos segmentos da sociedade, servidores e os vereadores, que são também responsáveis pelos bons êxitos da gestão nestes mais de seis meses de governo municipal. “Santo Antônio da Platina, depois de décadas, volta a ser protagonista regional”. Gil também fez questão de ressaltar a presença do ex-prefeito Prof. Zezão.

O Governador Ratinho Junior, primeiramente enfatizou sua admiração pelas religiosas, ali representadas pela Irmã Lourdes Nogueira que trabalha no Asilo São Francisco de Assis. “Elas fazem um trabalho invisível em hospitais, santas casas, asilos pelo Paraná”.

Ratinho apontou as melhorias que seu governo fez em alguns programas habitacionais para melhor atender o povo do Paraná, com isso foram mais de 110 mil casas no Casa Fácil. Também o Minha Casa, Minha Vida passou por reestruturação e foram mais de R$ 1 bilhão e 400 milhões investidos. E destacou que foi criado por seu governo o Programa Casa Fácil Terceira Idade para atender as pessoas com mais de 60 anos que não podiam financiar. “O Paraná é amigo do idoso”. E enfatizou que “vamos pavimentar todas as ruas das 399 Cidades paranaenses, para isso, cortamos mordomias, deixamos de alugar jatinho, diminuímos despesas e os investimentos estão chegando também no Norte Pioneiro”. Finalizou sua fala dizendo que “o Paraná tem o maior volume de pessoas registradas. São 25 mil vagas disponíveis de emprego nas Agências do Trabalhador e, ainda lembro que neste segundo semestre começam as obras de duplicação da rodovia que liga Jacarezinho até o trevo que vai para Joaquim Távora”.

Residencial – O Pátio Horizonte Residencial, localizado na Vila Galvão, tem três blocos, com quatro pavimentos cada, e oferece apartamentos com área entre 38,6m² e 46,7m², distribuídos em três blocos de quatro pavimentos cada. O condomínio também foi construído com toda a estrutura de serviços da Sanepar e Copel. O empreendimento, que recebeu investimentos totais de R$ 15,3 milhões, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal.

O condomínio tem piscina, academia, salão de festas, quadra poliesportiva e playground. As unidades também possuem garagem interna. “São apartamentos de muita qualidade, com áreas de lazer completas, com churrasqueiras privativas e uma série de atributos que fazem com que as pessoas tenham lares dignos, confortáveis e bem equipados”, disse o diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario