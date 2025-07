Ratinho não acredita em dispersão após a futura decisão sobre candidato ao governo

Governador estava tranquilo e sereno

O governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior esteve em Santo Antônio da Platina nesta quinta-feira, dia 24, para inaugurar obra e anunciar investimentos. Logo após desembarcar de helicóptero e cumprimentar lideranças que o aguardavam, concedeu entrevista exclusiva ao Npdiario.

Ele disse ainda não ter definido entre os correligionários do PSD quem será o escolhido para se candidatar a governador em 2026. Também declarou não acreditar que esta espera acabe causando fissuras entre os pré-pré-postulantes ao cargo e afirmou não pretender antecipar a decisão e negou até mesmo mencionar alguma data da revelação.

A reportagem usou a palavra “agonia” para classificar a ansiedade que atingem, em especial os simpatizantes dos pré-pré-candidatos ao Palácio Iguaçu.

A expressão pré-pré surgiu porque analistas políticos creem que até outubro ou, no máximo em novembro, o “ungido” será anunciado. Os deputados estaduais e federais de todas as regiões do estados, mais próximos ao grupo do líder maior do Estado, sinalizam até mesmo certeza nesse sentido. Até porque existem as vagas de vice-governador e duas no Senado para serem oferecidas para os peessedistas ou para eventual outro partido.

Veja também: https://npdiario.com.br/comportamento/alex-canziani-defende-uniao-entre-alexandre-e-curi-assista/