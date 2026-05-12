Ratinho, Sandro e Curi REÚNEM milhares de APOIADORES no Sul

Muitos participaram do evento

O PSD iniciou em Colombo uma série de encontros municipais para Sandro Alex, pré-candidato da sigla para o Governo do Estado. O evento contou com a participação do governador Ratinho Junior, de Alexandre Curi (Republicanos) pré-candidato ao Senado na chapa, e milhares de lideranças da Região Metropolitana de Curitiba e apoiadores.

Também participaram da agenda o vice-governador Darci Piana, o secretário-geral do PSD Paraná, João Carlos Ortega, o secretário da Fazenda Norberto Ortigara, o prefeito de Colombo e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), Helder Lazarotto, o presidente da Câmara Municipal de Colombo, vereador Joel Bueno, a presidente do PSD Mulher Paraná, Sandra Duda, o presidente do PSD Jovem, Murilo Lazarotto, a deputada federal (PSD) Leandre Dal Ponte, a deputada estadual (PSD) Marli Paulino, além de Cristina Graeml, Darlan Scalco, Lucio Tasso, Marcio Nunes, o coronel Hudson Teixeira e deputados estaduais e federais.

“Estou caminhando ao lado do Ratinho Junior, que não vai ter um substituto, vai ter um sucessor pra dar continuidade a esse trabalho. Esse é o time que ama o Paraná e ama servir aos paranaenses. Vamos mostrar o modelo Paraná que deu certo”, considerou Sandro Alex.

Já o governador Ratinho Junior disse que Sandro Alex tem a meta de manter um governo municipalista. “Desde 2019 o Governo do Paraná investiu mais de R$ 600 milhões em Colombo, entre os recursos estão o hospital da cidade, com obras em pleno andamento, a revitalização da Rodovia da Uva e dezenas de pavimentações urbanas. Também foi ampliado o sistema de água e esgoto, aproximando a cidade da universalização. Nós temos um compromisso com as cidades e com as melhorias dos bairros”, disse.

O PSD é o maior partido do Paraná. Além do governador Ratinho Junior comandar o Executivo Estadual, o partido tem 200 prefeitos filiados, o que representa 49,8% do total das cidades – a sigla já tinha eleito 164 em 2024, o maior número de uma só vez. O número total de filiados do partido também cresceu neste ano, chegando a mais de 44 mil pessoas.

A Executiva Estadual do PSD confirmou no fim de abril o nome do deputado federal Sandro Alex como pré-candidato a governador do Paraná para as eleições de 2026. Ele é um nome visto como executor de grandes obras e abraçará o legado do governador Ratinho Junior.

A próxima parada do circuito de eventos do PSD foi nesta terça-feira, 12 de maio. Detalhes nesta quarta-feira.