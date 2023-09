Ratinho Jr também visitará Jacarezinho

Acompanhará obras do Ambulatório Médico de Especialidades

Exclusivo: O governador Carlos Massa Ratinho Junior vai inaugurar importante obra em Siqueira Campos às nove e meia desta sexta-feira, dia 21, com outras autoridades (Veja reportagem no link no final deste texto).

No mesmo dia, às 11 horas, segundo informou nesta quarta, dia 20, o prefeito Marcelo Palhares ao Npdiario por telefone, vai vistoriar obras no município, principalmente o Ambulatório Médico de Especialidades (ilustração abaixo).

O investimento de R$ 25 milhões para a construção do AME) em Jacarezinho, durante evento do Estado realizado nesta quinta-feira (17).

Os ambulatórios prestarão atendimento multiprofissional e regionalizado em parceria com os municípios para a realização de consultas e exames especializados de média complexidade.

O projeto da estrutura física prevê um espaço com 37 consultórios e dez salas de exames em uma área de aproximadamente quatro mil metros quadrados, que abrigarão os atendimentos e serviços realizados pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro.

Com o novo espaço, o Cisnorpi terá um importante aumento da capacidade de atendimento junto à população dos 22 municípios consorciados, além de oferecer maior conforto para pacientes e colaboradores.

O local para sediar o AME foi alterado, para melhor atender as especificações do projeto, passando para um amplo terreno nas imediações do Jardim Scyllas Peixoto, próximo ao trevo de acesso da PR-431 (saída para Cambará).

Durante o anúncio da formalização dos investimentos, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou a importância da iniciativa. “É parte de um programa amplo de investimentos em regionalização da saúde. Em breve teremos essas novas unidades auxiliando municípios importantes do Paraná”, afirmou.

No total, serão investidos R$ 203 milhões via Secretaria Estadual de Saúde para a construção de 10 AMEs no Paraná. Além de Jacarezinho, receberão as unidades os municípios de Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Irati, Ivaiporã, Paranaguá, Paranavaí, São José dos Pinhais e União da Vitória.

