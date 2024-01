Receptação e tráfico rendem PRISÃO em campo de Carlópolis

Havia arremessado sacola com pedras de crack

Nesta quarta-feira, 24, a Polícia Militar de Carlópolis, prendeu homem.

Em posse de informações sobre um rapaz em uma motocicleta vermelha que estaria comercializando entorpecentes, flagraram o momento em que ele desembarcou e seguiu em direção à um campo de futebol.

Ele e mais duas pessoas que estavam no local foram abordados. Contudo, antes disso, o piloto que desceu da moto arremessou uma sacola plástica por cima do muro do campo. Com ele, localizada a quantia de R$ 220,00. Ao verificar o objeto arremessado, constatou-se que eram 37 pedras de crack, embaladas e prontas para a venda.

Além disso, a moto estava com alerta de furto.

O rapaz recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e receptação e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, juntamente com a motocicleta, para posterior restituição ao proprietário.