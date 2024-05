Recordista MUNDIAL em manobras radicais em bikes agita evento

Atleta Leandro Sekko é uma das atrações do encontro de trilheiros Sportbay Tombo na Lama; são quatro apresentações neste sábado com entrada franca

Leandro Sekko, recordista mundial em manobras com bicicleta, é uma das atrações do encontro de trilheiros Sportbay Tombo na Lama. Serão feitas quatro apresentações neste sábado, dia 18 de maio, no Pavilhão de Eventos de Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba (PR), com entrada franca. O curitibano que alcançou a marca de 12h01min06seg ininterruptas no “grau” promete agitar a festa. Seu espetáculo conta com diversas manobras, mostrando um pouco de como foi a conquista desta importante marca no ano de 2017, além de toda sua habilidade em outras acrobacias.