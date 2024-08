Recuperada HILUX furtada na EFAPI

Estava no município de Porecatu

Nesta terça-feira, 20, uma ação conjunta do 2º BPM de Jacarezinho, o 5º BPM de Londrina, e o 15º BPM de Rolândia recuperou uma caminhonete Toyota Hilux SW4, cor preta, furtada na cidade de Santo Antônio da Platina, no estacionamento da EFAPI (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), na data de 15 de agosto.

Essa ação envolveu policias militares da Agência de Inteligência do 2º BPM e 5º BPM, PMs da Companhia de Choque do 5º BPM e do 15º BPM, destacados em Porecatu.

Levantaram informações que a camionete havia passado por Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso e tomado sentido à cidade de Porecatu.

Diante disso, foram ao encalço do veículo, que foi localizado na Rua da Saudade. Ao perceber aproximação, o bandido acelerou e saiu em alta velocidade, não obedecendo aos sinais de abordagem, todavia foi alcançado e detido já na divisa com o Estado de São Paulo.

O condutor foi identificado, 50 anos, morador de Londrina, disse que receberia R$ 300,00 para levar até Presidente Prudente/SP.

Os policias constataram, através da numeração do chassi e vidros, que se tratava da Toyota Hilux SW4 furtada. A caminhonete já estava com placa adulterada.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Porecatu.