Recuperada moto furtada na Triolândia

Honda CG 125 Titan oculta em construção na zona urbana

Equipe estava em patrulhamento em torno de 22h15m deste domingo, dia 26, quando recebeu uma denúncia sigilosa segundo a qual dois elementos estavam empurrando uma moto na rua João Rodrigues de Oliveira, bairro conhecido como Rancharia. Foi na Vila Domingues e o veículo escondido atrás de uma construção, em Ribeirão do Pinhal (foto).

De posse da informação a guarnição se deslocou para averiguar.

No local, localizada uma Honda CG 125 Titan, sem placas, com o chassi raspado, porém com o número do motor intacto.

Ao fazer a consulta, constatado que o veículo apresentava alerta de furto ocorrido na Triolândia. Apreendido e encaminhado à Polícia Civil. Os autores não estavam no local.