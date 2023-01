Pego em Siqueira Uno furtado em Tomazina

Motorista já tinha passagens anteriores pela polícia

As Polícias Rodoviária Estadual, Militar e Civil tomaram conhecimento que um Fiat Uno, furtado em Tomazina, havia seguido sentido Siqueira Campos. Após consulta no sistema de câmeras , constatou que o veiculo passou várias vezes de madrugada no fim de semana no KM 26 da PR-424 km 26, em Siqueira Campos.

O local, fica entre a zona urbana e o bordel siqueirenses. Assim, a PRE e a PM encontraram o carro no entorno, mas o condutor alegou ter emprestado de um amigo, cujo nome não lembrava.

Preso de imediato por suspeita de receptação ou furto, até porque o Uno estava com uma lâmina de tesoura na chave de ignição (sendo lixada) servindo como chave mixa.