Levado de madrugada e encontrado no Jardim Baggio

Nesta quarta-feira (18) a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recebeu informações acerca de veículo furtado na madrugada e que estaria estacionado no Jardim Baggio.

A equipe deslocou-se ao local indicado e constatou os fatos: Estava estacionado um Renault/Duster, branco, sem as placas, sem bateria e com pneu dianteiro direito furado. O sobrinho do proprietário acionou o guincho e encaminhou o veículo para a Delegacia de Polícia Civil.