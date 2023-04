Reforçadas as ações na Operação Páscoa

A Polícia Militar do Paraná inicia nesta quinta-feira (6) a Operação Páscoa, com o objetivo de garantir a ordem pública durante o feriado prolongado em todo o Estado. As ações contarão com reforço de equipes de todas as unidades, inclusive das especializadas como Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV). As ações seguem até as 10h de segunda-feira (10).

As equipes farão policiamento ostensivo geral e de trânsito nas áreas e locais de concentração popular, vias, ruas, logradouros e espaços abertos, visando proporcionar a segurança e tranquilidade à população.

Também serão intensificadas as ações de patrulhamento ostensivo e preventivo, propiciando uma maior sensação de segurança à comunidade, fortalecendo a ação de presença real da Polícia Militar como forma de desestimular e prevenir ações criminosas e delitos nas regiões abrangidas.

A operação será especialmente nas localidades em que houver atividades de festividade religiosa de Páscoa, pontos de concentrações de turismo e lazer, em especial na região litorânea e prainhas de água doce no Interior do Estado, além de outras áreas de interesse operacional que possibilitem ações lógicas e de presença real da corporação.

A Polícia Militar também reforçará a atuação em praças, parques, terminais de ônibus rodoviários e locais de visitação turística, dentre outras áreas de interesse operacional com objetivo de prevenção e repressão imediata a crimes.

Nas estradas estaduais, será intensificado o policiamento de trânsito urbano e rodoviário, nos deslocamentos de turistas e da população local para a prevenção de acidentes e a coibição e repressão às infrações de trânsito.