Reforçada DEFESA agropecuária com 15 veículos às regionais

Para fortalecer trabalho de fiscalização do trânsito e outros serviços prestados pela Adapar

Os escritórios regionais da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) receberam mais 15 novos veículos nesta sexta-feira (17) para reforçar o trabalho da defesa agropecuária em todo o Estado. A entrega aconteceu na sede da instituição, em Curitiba. É o terceiro lote entregue este ano com vistas à renovação da frota.

No total, foram repassados 149 veículos: 11 Creta, 75 Saveiro, 50 Toro e 13 Duster. “Foi uma decisão tomada a partir de orientações do Governo do Estado e da Secretaria para adquirir veículos mais novos e fortalecer a defesa agropecuária”, afirmou Otamir Cesar Martins, diretor-presidente da Adapar.

Ele ressaltou a importância dos novos veículos para os trabalhos realizados pela Adapar. “É uma ferramenta. São aquisições necessárias para dotar a Agência, considerada uma das melhores do Brasil, de infraestrutura necessária para que nossos fiscais e auxiliares possam desempenhar suas funções da melhor forma possível”, acrescentou Martins.

“Na sua missão, a Adapar sempre faz um trabalho exemplar, e nós ainda temos desafios permanentes, por isso precisamos de inteligência, capacidade de se colocar à frente do que vai acontecer”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. Ele acentuou também a missão da Adapar de fortalecer as agroindústrias de pequeno porte, com objetivo de gerar oportunidades. “Tudo faz parte do espírito protetivo de nosso ambiente”, reforçou.

Foram investidos R$ 16,1 milhões na compra dos veículos, dos quais R$ 15,5 milhões de recursos próprios da Adapar e R$ 597 mil de um convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

REFORÇO – Os veículos serão distribuídos para 15 dos 21 escritórios regionais da Adapar em todo o Paraná para fortalecer o trabalho de fiscalização do trânsito agropecuário e os outros serviços prestados pela agência, responsável por promover a sanidade animal e vegetal no Estado.

Os escritórios regionais que receberão o reforço são os de Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Irati, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e Umuarama.

AGILIDADE – Os veículos são essenciais para que os profissionais da Adapar possam se deslocar com segurança até as propriedades onde ocorrem a produção, o armazenamento, a comercialização e o transporte dos produtos agropecuários. Também serão utilizados no transporte de equipamentos e insumos para controle de pragas e doenças, bem como materiais de coleta de amostras para análise laboratorial.

Além disso, eles dão mais agilidade a uma das principais ações da agência, que é a fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal que entram no Estado, inclusive de animais vivos.

Somente em 2022, os profissionais da Adapar realizaram mais de 140 mil ações de fiscalização volante nas rodovias e nos 30 postos de fiscalização do Trânsito Agropecuário nas divisas estaduais.