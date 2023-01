Reformas de pontes no Norte Pioneiro custarão milhões

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta segunda-feira, dia 23, as propostas de preços da licitação para reformar cinco pontes em Ibaiti, Curiúva, Sapopema, Figueira, Pinhalão, Ibaiti e Tomazina, no Norte Pioneiro, e um viaduto em Ventania, nos Campos Gerais. Duas empresas disputam o edital, com propostas de preços de R$ 2.873.619,34 e R$ 2.873.660,21.

Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem, recuperação e instalação de dispositivos de segurança, como defensas metálicas, melhorias no pavimento, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, além de nova pintura. Após contratação e ordem de serviço, o prazo de execução será de 150 dias.

Agora a comissão de julgamento do DER/PR vai analisar as duas propostas e publicar o resultado em Diário Oficial e no portal Compras Paraná já convocando as empresas classificadas para a etapa seguinte, que é de abertura dos envelopes com documentos de habilitação, já entregues na sessão de hoje.

A localização das pontes desta nova licitação pode ser verificada neste mapa, na aba CP 194/2022, em referência à identificação do edital no portal Compras Paraná.