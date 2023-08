Comissão de Ética em Enfermagem no HRNP

Hospital do Norte Pioneiro amplia sua importância

A partir desta semana, o Hospital Regional do Norte Pioneiro/FUNEAS, em Santo Antônio da Platina, passou a contar com sua nova Comissão de Ética em Enfermagem, que representará o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR) na unidade.

A posse dos novos integrantes aconteceu no auditório do SESI, em cerimônia especial conduzida pelo COREN-PR, através da Câmara Técnica de Instrumentalização das Comissões de Ética de Enfermagem (CTICEEN), que nomeou os novos representantes do HRNP-FUNEAS, que terão um papel importante no desenvolvimento diário das atividades da enfermagem.

Entre as atribuições da nova comissão, que atuará no hospital, de acordo com a Resolução COFEN nº 0593/2019, além de representar o Conselho Regional de Enfermagem, a equipe tem a função educativa, consultiva, de conciliação, orientação e vigilância do exercício ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem.

A indicação dos novos membros foi realizada através de um processo realizado pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente do HRNP-FUNEAS, que organizou a chapa e aprovou o currículo dos profissionais junto ao COREN-PR, que avaliou questões como idoneidade e ética no exercício da profissão, entre outros. O prazo de vigência desta comissão será de três anos.

O Diretor-Presidente da FUNEAS, Marcello Machado, parabenizou os novos membros da Comissão e reforçou que a enfermagem da FUNEAS passa por um momento de crescimento contínuo, em todas as suas unidades.

“Esta nova comissão nomeada no HRNP-FUNEAS reflete o momento de evolução e valorização contínua da enfermagem no Paraná e principalmente em toda a rede FUNEAS. Estamos atuando constantemente para a dar todas as condições de trabalho a estes profissionais, com o devido respeito que merecem”, disse o presidente.

Para a Diretora Geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Márcia Cristina Altvater Vilas Boas, a nomeação dos profissionais possibilitará um apoio técnico nas questões que envolvem a classe da enfermagem, principalmente na resolução de problemas cotidianos.

“Este momento implica na valorização destes profissionais que passam a contar com uma estrutura oportuna para a resolução de componentes éticos e antiéticos na prática da enfermagem, além de orientações educativas sobre problemas a que estão expostos, mediante uma comissão soberana”, finaliza.