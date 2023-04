Regularizados imóveis de todos moradores do Jardim Bela Manhã

Prefeitura entregou escrituras no início desta semana

A prefeitura de Santo Antônio da Platina realizou nesta segunda-feira, 17, a conclusão da regularização fundiária de mais de 40 imóveis do Jardim Bela Manhã. A entrega das escrituras foi feita pelo prefeito José da Silva Coelho Neto aos moradores do bairro em uma cerimônia no auditório do Sesi.

Feita de maneira gratuita aos moradores em um programa executado através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os imóveis estavam em situação irregular desde a entrega aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, em 2011.

Regularização fundiária se refere a uma série de ações de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social que objetiva à normalização de ocupações clandestinas uma cidade e à titulação de seus ocupantes como proprietários.

“Hoje é a realização de um sonho. Desde que procurei a gestão do prefeito Zezão pela primeira vez fui muito bem atendido e hoje ele está aqui concluindo o que prometeu. Agradeço ao prefeito e aos meus companheiros do bairro, que precisa perder o apelido de Cidade de Deus, pois é formado por famílias e trabalhadores que agora possuem as suas casas documentadas” disse emocionado o morador Osmar Moreira da Silva.

O chefe do executivo professor Zezão realizou no evento a assinatura das escrituras e falou da felicidade em ver uma demanda antiga dos moradores sendo atendida. “Estou tão alegre quanto vocês de conseguir regularizar a situação do bairro Bela Manhã. Agradeço a toda equipe da administração municipal e a todos os envolvidos na realização do sonho de vocês”, declarou.

Também presentes no evento os secretários municipais, os vereadores Luiz Flávio Reinutti Maiorky, José Jaime Paula Silva, Mirian Rodrigues Bonomo, Odemir Jacob e Francielle de Moraes Macedo, o cartorário Ari Ramos, representantes do setor de engenharia e arquitetura do município, o assessor do deputado federal Pedro Lupion Valdir Domingues de Souza, o assessor do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli Sérgio Kroneis, além de diversos moradores do Jardim Bela Manhã.