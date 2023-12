Reinaugura padaria “Ponto do Pão” no Centro Platinense

Nova direção mantém qualidade e amplia opções

A reinauguração da panificadora Ponto do Pão, de forma discreta e eficiente, agradou aos consumidores. O antigo dono já planejava outras trajetórias,. deixou sua marca de competência, e os atuais proprietários imprimem também suas características positivas.

Importante salientar que a qualidade permanece a mesma, consolidando o empreendimento comercial.

A padaria/cafeteria/confeitaria oferece o que existe de mais moderno na esquina das ruas 19 de Dezembro e Dom Pedro II, no centro de Santo Antônio da Platina.

Busca se aperfeiçoar sempre tendo especialistas em panificação e a clientela só aumenta.

Num ambiente de 150 metros quadrados, estão instalados balcões, mesas, cadeiras, cozinha, tudo com acessibilidade e também um elevador de carga para produção dos alimentos com mais rapidez, higiene e qualidade.

São 30 colaboradores.

Excelente cardápio.

Pesquisas desse setor constataram que as padarias que investiram em uma melhor ambientação e na inovação dos seus produtos elevaram suas vendas, ganharam com a fidelização de clientes e faturaram mais.

O negócio é função que exige dedicação. Além de fornos e equipamentos, é preciso ter sofisticação e trabalho duro num design descolado que favoreça o conforto.

Consumidores querem frios e embutidos e é preciso ofertar além dos produtos convencionais mortadelas com diferentes temperos e texturas, por exemplo. Nas embalagens, podem ser expostos de forma assimétrica ou ordenadamente, valorizando a apresentação ao cliente.

Assim, com funcionários especialmente treinados para servir com alegria e satisfação, a empresa se mantém à disposição desejando Boas Festas e um ano novo maravilhoso com saúde e prosperiade.

Mais informações no (43) 3534-6464.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario