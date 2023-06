Removido cavalinho do caminhão MB que despencou de viaduto (vídeo)

Acidente aconteceu na PR-092 em Siqueira Campos

Exclusivo: Em torno de 15h50m do domingo, dia 11, aconteceu capotamento de um Mercedes–benz Axor 2544 (placas de Patos de Minas, cidade de 155 mil habitantes do interior mineiro) no KM 280 da PR-092, em Siqueira Campos no entroncamento com a PR-272 sentido decrescente.

O motorista de 44 anos perdeu a direção e o veículo despencou numa curva aberta na via marginal que fica ao lado direito da rodovia, tendo como base seu sentido de tráfego.

Nesta terça-feira, dia 13, a equipe da JJ Pronta Resposta retirou o cavalinho do local e na sequência o restante. O cavalo mecânico é um mecanismo que possibilita a articulação do veículo com a carreta. Existe um dispositivo chamado quinta roda, localizado atrás do chassi do caminhão, cujo objetivo é acoplar a carreta (tanque ou baú) ao veículo e tracionar a carga.

Cavalo mecânico ou cavalinho é o nome dado para o caminhão usado para puxar carretas, sejam elas de 2 eixos, 3 eixos, LS, rodotrem, bitrem, tritrem, treminhão, ou seja, qualquer tipo de semirreboque precisa ser puxado por esse modelo de veículo.

Ele é formado pelo conjunto de cabine, motor e as rodas de tração. Essas rodas são o que fazem ele se movimentar, podendo ser do tipo simples (4×2), do tipo truck ou trucado (6×2), traçado (6×4) e até 8×2, 8×4 ou 8×8 como na foto do início da matéria.

Portanto, o cavalo mecânico é um veículo de tração que pode ser engatado para puxar as carretas ou semirreboques e ele pode ter 2 ou mais eixos, dependendo da função que ele irá exercer.

No acidente, o motorista sofreu ferimentos médios e foi encaminhado – sem risco de morte – pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa local.

O tempo estava bom com pista simples(em obras de duplicação) em nível.

O caminhão da Transtriângulo Transportadora carregado de óleo de peixe para fins industriais teve danos de alta monta.

Atenderam o acidente também equipes da Defesa Civil, empresa JJ Pronta Resposta e Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual siqueirense).

