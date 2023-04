Removido o Scania capotado na BR-153 (assistam 3 vídeos)

Necessário um guincho especial para a retirada

Exclusivo: Um caminhão Scania R 440 automático (placas de Promissão, município de 41 mil habitantes do interior paulista) capotou e caiu domingo, 16, num buraco à margem da pista no KM 38 da BR-153 imediatamente após uma curva em descida na Serra do Palmital, em Santo Antônio da Platina.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros , SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), funcionários do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) e empresa de seguros atenderam a ocorrência.

Em torno de 15 horas desta segunda-feira, dia 17, aconteceu a remoção (vídeos e fotos).

O motorista, de 48 anos, estava embriagado e perdeu o controle do veículo, que transportava óleo vegetal para Lapa, que é uma cidade paranaense de 45 mil habitantes distante 62 KM de Curitiba.

De forma incrível, foi levado ao Pronto Socorro Municipal com apenas ferimentos leves e, em seguida, encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para as providências, uma vez que estava embriagado.

Colaboraram: Powers Auto Socorro Guinchos e https://jjprontaresposta.com.br/