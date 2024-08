Repercute pichação de prédios da Efapi (assistam 4 vídeos)

Casal premeditou o crime

Um casal invadiu o Recinto da Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), em torno de 13h55m de terça-feira, dia 27, e pichou imóveis, incluindo a sede da Sociedade Rural do Norte Pioneiro (fotos e vídeos), em Santo Antônio da Platina.

O presidente da entidade, Celso Freitas, foi procurado e se disse “indignado com esses delinquentes”.

A intenção não foi política nem artística, apenas com o objetivo de provocar danos, com rabiscos e desenhos pornográficos em tinta verde.

Vários locais foram atingidos pela tolice da dupla, que mostrou tranquilidade (não aparentavam estar drogados nem serem de situação de rua). A ação irresponsável foi premeditada (com mochila nas costas com os objetos usados no crime).

Pichar imóveis é considerado crime ambiental e de vandalismo, de acordo com o artigo 65 da Lei 9.605/98. A pena para quem manchar ou conspurcar edificações ou monumentos urbanos é de detenção de três meses a um ano, além de multa. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

Quem souber de alguma informação que leve ao paradeiro deles, a Polícia pede que denuncie, pode ser de forma anônima, na PM pelo 190, ou na Civil no (43) 3534-8902.