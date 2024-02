Retiro de Carnaval na Casa de ENCONTROS

Confirmado 20º Tempus Dei em Santo Antônio da Platina



Neste ano o Retiro de Carnaval comemora sua vigésima edição: 20º Tempus Dei, da Renovação Carismática Católica de Santo Antônio da Platina, da Diocese de Jacarezinho.

Serão 4 dias de celebração, do dia dez até 13 de fevereiro, sempre a partir das 14 horas na Casa de Encontro Dom Pedro Filipak, às margens da BR-153.

As inscrições podem ser feitas de forma online através do link disponível no Instagram @goj_auroradivina e também nas fichas físicas na Paróquia Santo Antônio de Pádua, na avenida Oliveira Motta.

A taxa de inscrição é de apenas R$ 40,00, que pode ser pago no dia do retiro.

“ALEGRAM-SE AO VER O SENHOR”. (JO 20,20)