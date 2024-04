Retroescavadeira FURTADA acabou localizada por PM

O crime ocorreu em Carlópolis

A Polícia Militar de Arapoti(região dos Campos Gerais) na segunda-feira, 08, localizou retroescavadeira furtada em Carlópolis.

Em diligências sobre o crime ocorrido na madrugad, os PMs da Agência de Inteligência do 2º BPM levantaram a informações que o veículo foi visto circulando na área rural de Santana do Itararé.

Diante disso, as buscas se intensificaram nessa direção e as pistas levaram as equipes até a cidade de Arapoti, onde a máquina encontrada estacionada na Rua Luiz Huges, Bairro Alphaville.

A máquina foi apreendida e encaminhada para as devidas providências de restituição ao proprietário. Objetivo agora é prender marginal responsável.