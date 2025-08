Reunião na Casa da Cultura visa OBRAS

Em Santo Antônio da Platina

Rogério Amaral, assessor da Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (SETU), Eudiério Rodrigo Cortez chefe regional da Pasta e o colega José Roberto, fizeram visita institucional na Casa da Cultura Platinense. Antes, passaram por Itambaracá, Santa Amélia, Abatiá, Ribeirão do Pinhal e Jundiaí do Sul.

Em Santo Antônio da Platina, a reunião foi bastante proveitosa e teve as presenças de Francielle de Moraes Macedo Souza, Diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo e sua assessora e Nancy Nespoli da Silva de Proença.

Participaram também Terezinha Maiorky (vice-prefeita representando Gil Martins), Fabinho Galdino (vereador), além de José Mario Gomes, Paula Regina F. Yamashita, Andreia Aparecida de Souza (representantes do Artesanato) Padre Marcos Paulo (Rota do Rosário), Johny Araujo (locutor), Marcos Miguel da Silva e Mateus Fernandes (representando a Fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes) Marcos Almeida (Conselho de Cultura) Helena Menezes (representante da Secretaria de Assistência Social) Maria das Graças S. M. Rosa (Copescarte) e o jornalista Valcir Machado.

A ideia foi prospectar parcerias e atender reivindicações.

Duas da reivindicações manifestadas foram de um Museu de Geologia e História e um Parque Ecológico na cidade.

Novas reuniões serão feitas nas próximas semanas.

Fotos: Paulo Ribeiro