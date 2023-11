Encontro CONJUNTO Casa Civil e Amunorpi em Siqueira Campos

Prestação de contas com responsabilidade e comprometimento

O Coordenador Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio (foto), juntamente com o Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano convidam para essa reunião conjunta.

Ocorrerá no dia 30 de novembro (quinta-feira que vem), a partir das nove horas na Casa da Cultura Neuri Camargo , de Siqueira Campos (endereço: Avenida Marginal, 935).

Na ocasião, a regional, por intermédio de seus membros, fará a prestação de contas de investimentos do governo na região, em relação à Saúde, Educação, Agricultura, entre outros.

Haverá participação de Mounir Chaowiche.