Reunião da Amunorpi confirmada no dia 15

No Salão do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira Campos

O Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, faz convite para participação da 3ª Reunião Ordinária da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro.

Ocorrerá no dia 15 (quinta-feira da semana que vem), às 09h30m, no Salão do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos.

Contará com as presenças do Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e Secretário de Estado do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, Deputados e demais autoridades.