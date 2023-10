Comitê Regional do Norte Pioneiro da Pecuária Moderna se reúne em S. Antônio

Visando a atualização de conhecimentos

Ocorreu recente reunião do Comitê Regional do Norte Pioneiro da Pecuária Moderna, em Santo Antônio da Platina.

Pela manhã, foi no CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação) e à tarde, na Fazenda São Pedro. às margens da BR-153.

A realização foi do IDR-PARANÁ (Diogo A. Coutinho), Comitê Regional da Pecuária Moderna Santo Antônio da Platina (Lígia Medeiros Buso) e Barranco Vermelho Agropecuária LTDA (Paulo José Buso Junior e Lígia F. Medeiros Buso). Com apoio do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina – Sistema FAEP/SENAR (José Afonso Junior), Solução Agropecuária LTDA (Koiti Komura) e Núcleo NELORE do Norte Pioneiro (José Márcio Peixoto Filho).

Presentes Marco Minghini, de Ribeirão Claro, Fabiano Ferreira, de Cambará, Cláudio Vieira, de Ibaiti, Walter Bonacin Valentini e a esposa, Florides, de Wenceslau Braz, José Márcio Peixoto- presidente do Núcleo Nelore, todos pecuaristas.

Os técnicos palestrantes Madalena Reich, Ricardo de Almeida Gaudêncio, Pedro Henrique de Medeiros Buso, Paulo Rossi, da Reditus, Koiti Komura, empresa Solução Agrop. Fernando Emmanuel, chefe do Núcleo Regional de Agricultura e Abastecimento de Jacarezinho.

A comissão de mulheres estava presente, com Christiane Mendes, Edna Reis, Juliana F. M. Coutinho, Simone Valério, Mary Reis, Leila Reis, Célia Regina Medeiros e Kele Cristiani Diogo Bahena. Também Fábio Auersvald, Damaceno Dal Bianco, Jaqueline e José Ferroni e Lélia e João Cláudio Gaudêncio.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario

Abaixo, confira a programação completa do evento.