Reunião dia 1º sobre comércio varejista de S. Antônio e REGIÃO

Sobre abertura fora do horário comercial, sábados, domingos e feriados

O Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina e região informa que no dia primeiro de dezembro (sexta-feira), às 15 horas, será realizado uma reunião com as farmácias e às 16 horas com os supermercados, todos da base territorial.

O assunto será a abertura fora do horário comercial, sábados, domingos e feriados.

Ficam todos convocados a se reunirem no 2º do Auditório do SESC/SENAC, na Rua Rui Barbosa, 799, Centro, Santo Antônio da Platina.