RÉVEILLON no Aeroporto atrai jacarezinhense

Show da virada de ano no bairro agradou todos

A festa de réveillon do bairro Aeroporto, em Jacarezinho, atraiu milhares de pessoas, no domingo (31).

Promovida pela prefeitura de Jacarezinho em parceria com a Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto, a comemoração contou com show musical e queima de fogos não sonoros.

A estrutura armada para o evento garantiu comidade e segurança ao público, que compareceu maciçamente e elogiou bastante a iniciativa da prefeitura.

Para o prefeito Marcelo Palhares, o evento demonstra a preocupação da gestão em promover ações de lazer e cidadania em todas as regiões de Jacarezinho.

“A população do Aeroporto merecia um evento desse porte e mostra que temos uma gestão preocupada em descentralizar ações, em se manter próxima ao cidadão e promover o bem estar de forma sempre abrangente”, avalia.

A queima de fogos não sonoros aconteceu também na Vila São Pedro e as comemorações encerram uma extensa programação de fim de ano realizada pela prefeitura.

Desde novembro foram promovidos eventos diversos, com shows e atividades culturais, além da implantação de uma decoração natalina que novamente foi destaque em toda a região.