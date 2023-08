Revitalização de pista de skate em IBAITI

Dr. Antonely, vice Ulisses e vereadores da 18º Legislatura inauguraram obra

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores da 18ª Legislatura e o diretor do Departamento Municipal de Esporte, Alessandro Figueiredo entregaram no último domingo (06), a revitalização do Pista Municipal de Skate. Foram investidos R$ 72.320,39 (setenta e dois mil e trezentos e vinte reais e trinta e nove centavos), com recursos próprios do município.

Participaram da cerimônia os vereadores André Zaninete de Matos, Cesar Augusto de Melo, José Roberto Altvater, Tadeu de Jesus Salomão e Renério Gonçalves Leite Filho, representando os skatistas de Ibaiti, o jovem Caio Ubiracy Asth Dias, representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Deyvitt Augusto Leal, representando a Casa Civil, Jackson de Souza, as comunidades dos skatistas, Capoeira Angola, Batalha de Rimas, Artesanatos, Flash de Tatoo, e Som ao Vivo, servidores municipais, convidados e a comunidade ibaitiense. O pastor Isaías de Souza Virgílio, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, e o padre Valter Roberto do Santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa fizeram as orações.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho comentou que a pista foi totalmente reconstruída e que o novo espaço irá atender melhor todos os skatistas de Ibaiti e região nos campeonatos regionais. O prefeito também comentou sobre a importância da pratica de esportes pelos jovens. “Esta nova pista de skate representa junto aos jovens e adolescentes que além do esporte traz consigo um estilo de vida de amizade, respeito, cooperação e união. É uma galera muito unida e animada que agora passa a ter um espaço totalmente novo para praticar o esporte”, declarou.

Após a solenidade de inauguração houve campeonato de skate, batalha de rima e som ao vivo. No local foi montado uma praça de alimentação.

Edição: Gilson Sarrafho/Assessoria de Comunicação