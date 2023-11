Programa de Apadrinhamento de Áreas Públicas

Foi concluído na tarde desta quarta-feira, 08, o projeto de revitalização da Praça Jarbas Pavan, na Vila São José em Santo Antônio da Platina. A revitalização faz parte do Programa de Apadrinhamento de Áreas Públicas instituído pela prefeitura municipal através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Através do Decreto nº340/2021, foi celebrado o termo de cooperação técnica entre a administração municipal e o colégio Sesi da Indústria de Santo Antônio da Platina , que através do termo, realizou a apadrinhamento da praça.

O local recebeu nova pintura das calçadas, ponto de ônibus, nova iluminação, jardinagem, QR Code com informações do projeto entre outras melhorias desenvolvidas pelos próprios alunos, que tiveram também a parceria da cooperativa Sicredi através do programa A União Faz a Vida.

A “reinauguração” da praça teve a presença do vice-prefeito Francisco Monteiro, do secretário municipal Luis Carlos da Silva e de Sônia Maria Pavan Giovannatti, filha de Jarbas Pavan, que deu nome à praça. “Iniciativas como essa são resultados de parcerias de sucesso entre o poder público e a iniciativa privada que valorizam o município e beneficiam principalmente a população”, declarou o vice-prefeito Chico da Aramon.

O secretário Luis Carlos da Silva parabenizou o colégio e os alunos, bem como os parceiros que estão juntos nos trabalhos de revitalização da praça Jarbas Pavan. Segundo ele, as instituições ou empresas que tiverem interesse em realizar o apadrinhamento de áreas públicas do município, podem procurar a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.