Iniciada revitalização no HOSPITAL Nossa Senhora da SAÚDE

Up grade fará reposicionamento e aumentará capacidade de atendimento

Mário Henrique Miranda Negrisoli (Primeiro Tesoureiro), José Roberto Mota de Barros (Diretor Geral), Daniel Osório Macedo (Administrador), Cristiano Benedito Lauro (Presidente do Conselho de Administração) e a Doutora Cassiana Dias Franco dos Reis (Diretora Clínica) estiveram no Npdiario, para anunciar uma notícia extraordinária, em Santo Antônio da Platina.

Edna Bordignon de Oliveira (Segunda Secretária) e Rosana Bertolini Silva (Primeira Secretária) não puderam comparecer por compromissos anteriores.

Eles integram a Governança do Hospital Nossa Senhora da Saúde, que através de um Plano Diretor ousado e moderno, revitalizará a unidade de forma histórica.

A obra inicial será na fachada e recepção e, ao longo dos próximos meses, depois paulatinamente uma readequação melhorará o fluxo, com adaptações de novas legislações e equipamentos de última geração,

Projeto encabeçado pelo Professor Daniel Macedo, graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração e Finanças e Administração Hospitalar, com mestrado em Administração, Liderança, Controladoria e Finanças.

Avanços e compras de equipamentos já garantidas, como Carrinho de Anestesia e Equipamento de Arco Cirúrgico, entre outros.

Especialidades do Nossa Senhora da Saúde atualmente: Cirurgia Geral, Neurologia, Pediatria, Obstetrícia, Urologia, Ortopedia, Cardiologia, Anestesiologia, Cirurgia Vascular, Reumatologia, Nefrologia e também Clínica Médica.

Fundado no dia 18 de maio de 1940, iniciou agora a maior transformação dos seus 84 anos.

Hoje, já são mais de 160 servidores (incluindo contratados como PJs) , 12 enfermeiros padrão, 71 técnicos de enfermagem, 66 médicos, pessoal da cozinha, lavanderia, vigilância etc.

As obras e valores serão detalhados ao longo dos próximos meses. A conclusão, dada a alta complexidade, o esmero funcional e as diversas origens financeiras, será em até dez anos. Uma verdadeira revolução na saúde do Norte Pioneiro.

Leia também: https://npdiario.com.br/politica/santo-antonio-da-platina-registra-neurocirurgia-pioneira/

Fotos: Ruan Mota Ferreira