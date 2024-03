Ribeirão Claro: Pré-candidata a vice de opositor é ex-esposa do ATUAL PREFEITO

Fato inusitado incendeia pré-campanha eleitoral

Está definido: Elizangela Augusta Paschoal (vídeo e foto) é a pré-candidata à vice do pré-concorrente à prefeito Mário Augusto Pereira, em Ribeirão Claro.

Como curiosidade, é ex- esposa do atual chefe do executivo, João Carlos Bonato, o Bonatinho. Estão em processo de separação litigiosa. Têm uma filha de 20 anos, cursando o último ano de odontologia na UEL(Universidade Estadual de Londrina).

Elizangela é formada em Artes. Há uns quatro anos, conseguiu aulas pelo PSS (Processo Seletivo Simplificado) mas, o então marido a teria proibido de assumir.

Era secretária municipal de Assistência Social, e ele também a exonerou.