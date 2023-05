Ribeirão Claro recebe visita dos bonecos do “Programa Agrinho”

Reforçando ação com alunos e comunidade

Os bonecos Agrinho, Aninha e Nando – personagens do Programa Agrinho – visitaram toda a Rede Municipal de Ensino de Ribeirão Claro. A turminha do Programa Agrinho foi muito bem recebida nas escolas, brincaram e tiraram muitas fotos com o objetivo de se apresentarem aos alunos e toda comunidade escolar e interagir nas atividades propostas para o programa.

A ação contou com o apoio e organização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a disponibilização dos profissionais e transporte para o desenvolvimento das visitas.

O Agrinho é um Programa de Responsabilidade Social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-PR, que conta com a parceria das Secretarias Municipais de Educação e dos Sindicatos dos Produtores Rurais. Desenvolve ações educativas nas escolas, com ênfase em temas como cidadania, saúde, preservação do meio ambiente e educação para o consumo sustentável, colaborando para a formação de cidadãos idealistas, aliados e integrantes do empreendedorismo, com vistas à melhoria da qualidade de vida.

Para a secretária Municipal de Educação, Andréia Dias Barbosa, os ensinamentos que crianças e adolescentes recebem por meio do Agrinho, vão muito além da sala de aula e refletem na rotina de toda uma comunidade. “Ficamos muito felizes com a participação dos bonecos nesta semana nas atividades que planejamos com nossos alunos que estão muito envolvidos nos projetos, pois isso fomenta a imaginação e a ludicidade tão importante na infância”, comenta.

O prefeito, João Carlos Bonato, junto a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini receberam na última sexta-feira (19), a visita de toda a equipe da Educação, equipe gestora das escolas, além dos bonecos do Programa Agrinho FAEP/SENAR.

Os personagens visitaram também as nove Escolas Municipais, e ainda participaram do Desfile Cívico em comemoração aos 115 anos do município, incentivando os estudantes sobre a importância da conscientização ambiental, promovendo uma educação crítica e reflexiva.

A Equipe Pedagógica da Secretaria de Educação, explicou a participação do município dentro do Programa Agrinho 2023. “Este ano, o tema do Agrinho é ‘Ações que Transformam o Mundo’, e Ribeirão Claro, aderiu ao Programa afim de estimular os estudantes a formação de novos hábitos em relação à construção do conhecimento, proporcionando a inserção de temas de relevância social, cultural, econômica, política e ambiental, visando melhorias constantes de hábitos e atitudes”.

Bonato agradeceu a visita e falou da importância dessas ações educacionais. “É muito bom ver o envolvimento de todos nestes projetos que aliam educação, saúde e meio ambiente e que mantêm o foco no bem-estar, com assuntos relacionados à saúde física, mental, emocional e social de maneira lúdica e educativa, fomentam o crescimento dos nossos alunos”, sublinhou.