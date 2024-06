Ribeirão Claro sedia o 4º Encontro Regional DE LÍDERES RURAIS

Promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR

O município de Ribeirão Claro abriu a série de 11 eventos da 4ª edição do Encontro Regional de Líderes Rurais, promovido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR. Nesta terça-feira (4), 174 produtoras e produtores rurais de 22 cidades da região, além de lideranças do setor, participaram de uma programação envolvendo dinâmicas para o fortalecimento do sistema sindical rural e puderam assistir à palestra com Filipe Masetti, conhecido como “Cavaleiro das Américas”. O próximo evento ocorre em Londrina, nesta quarta-feira (5).

Na abertura do evento, o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Claro, Marcos Minghini, reforçou a necessidade de as produtoras e os produtores rurais fazerem parte do sistema sindical rural, por meio da participação nas entidades locais. “Todos presentes no evento são lideranças em seus respectivos municípios e poderão repassar conhecimentos para os produtores. E cada um precisa, mais do que participar, pertencer ao sindicato rural, pois é essa entidade que luta pelos interesses do setor”, ressaltou.

Na mesma linha, o presidente do Sindicato Rural de Cambará e presidente do Núcleo de Sindicatos do Norte Pioneiro (Norpi), Aristeu Sakamoto, destacou o Encontro Regional de Líderes Rurais como uma forma de aproximar os produtores rurais das entidades locais e do Sistema FAEP/SENAR-PR.

“O evento permite discutir a participação do setor dentro da sociedade, principalmente a nossa defesa, na condição de produtor rural. E só vamos conseguir se estivermos unidos, trabalhando juntos, discutindo as demandas coletivas, pois ninguém vai fazer isso por nós. E os sindicatos rurais e o Sistema FAEP/SENAR-PR são as entidades institucionais que representam o setor”, afirmou.

Ainda na abertura, quatro integrantes da diretoria do Sistema FAEP/SENAR-PR subiram ao palco para agradecer a presença dos participantes: o diretor secretário Livaldo Gemin, o diretor financeiro Paulo Buso e os vice-presidentes Lisiane Czech e Ágide Eduardo Meneguette. Em suas falas, a mesma máxima: a força que o agro do Paraná tem quando atua de forma coletiva.

plateia lotada mostra como temos boas lideranças na região. Isso fortalece o sistema sindical, para que tenhamos a chance de fazer a diferença, diante das dificuldades que surgem diariamente”, disse Buso. “A gente precisa se unir em um sistema, principalmente chamando o jovem, para fazermos a diferença. Quem está no poder precisa atender nossas demandas. E para isso precisamos da união do setor. A missão é essa, para que possamos fazer a diferença”, completou Meneguette.

Interações

Em um segundo momento do Encontro Regional de Líderes Rurais, os participantes, divididos em grupos, participaram de um jogo que destacava a atuação dos sindicatos rurais e do Sistema FAEP/SENAR-PR. A proposta era, de forma didática e divertida, mostrar como as entidades que formam o sistema sindical rural paranaense podem ser protagonistas em seus municípios, regiões e no âmbito estadual.

O jogo serviu como porta de entrada para que o público pudesse conhecer o Projeto Sindicato Protagonista, recém-lançado pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, para ajudar os sindicatos rurais a atingirem um nível de excelência. Na ocasião, Lisiane Czech detalhou a ideia que nasceu dentro das ações realizadas pela Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF).

“A proposta é somar as foças das comissões locais das mulheres com os sindicatos. Hoje, das 85 comissões formadas, mais de 50, por meio de conversas com as diretorias, já estão com o Projeto Sindicato Protagonista em andamento”, destacou Lisiane, que também é coordenadora estadual da CEMF. “No caso de Ribeirão Claro, a adesão ao projeto deu um novo ânimo para o dia a dia da entidade”, complementou Minghini, presidente do sindicato.

Ao longo dos próximos 12 meses, os sindicatos rurais terão um planejamento estratégico próprio para desenvolver. Ao fim dos trabalhos, em junho de 2025, aqueles que atingirem as metas estabelecidas serão reconhecidas com um selo de destaque. Um dos pré-requisitos para fazer parte da iniciativa é ter uma comissão local de mulheres formada e atuante.

Palestra

Encerando o evento, os participantes assistiram à palestra de Filipe Masetti, conhecido como “Cavaleiro das Américas”, que percorreu a cavalo mais de 27 mil quilômetros entre o Alasca, nos Estados Unidos, e o Ushuaia, na Argentina. Na sua fala, Masetti fez um paralelo entre a sua experiência e os desafios encontrados no percurso com a força que o produtor rural precisa encontrar para ser um protagonista no cenário rural.

“O espirito de união que o meio rural tem permitiu que eu completasse o percurso. Ninguém nunca me negou uma ajuda. Com vocês é a mesma coisa. Se a pessoa quer fazer algo grandioso na vida, é precisa sentir, pensar, planejar, organizar, viver dentro de si mesmo”, disse Masetti.

Veja as datas e cidades do roteiro: