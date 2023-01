Ribeirão do Pinhal com 2 vagas para estágio em Direito

Para trabalhar no Conselho da Comunidade da Comarca

O Conselho da Comunidade da Comarca de Ribeirão do Pinhal está com edital publicado para contratar estagiários de graduação e pós-graduação em Direito.

As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, e seguirão até 04 de fevereiro, podendo ser realizadas pela internet. A prova tem data marcada para 11 de fevereiro.

São oferecidas duas bolsas-auxílio de um salário-mínimo para carga horária de 30 horas semanais.

Maiores informações, no Instagram do Conselho da Comunidade de Ribeirão do Pinhal ou no prédio do Fórum.