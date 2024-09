Macrorregional DOS JEPs será sediada em Ribeirão do PINHAL

Os Jogos Escolares Bom de Bola concluíram neste fim de semana a segunda regional, que teve a participação de 7,9 mil atletas e técnicos e definiu as últimas escolas classificadas para a penúltima etapa, a macrorregional, que acontece de 19 a 22 de setembro.

Competição exclusiva de futebol de campo, destinada a estudantes do ensino fundamental e ensino médio nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, os Jogos somaram 16,9 mil inscritos na edição 2024.

Fase regional foi em Jacarezinho e Santana do Itararé.

Os Jogos Escolares Bom de Bola são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, com apoio dos Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, e suporte das gestões municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.

A etapa macrorregional será realizada nos municípios de Balsa Nova, São Mateus do Sul, Dois Vizinhos, Boa Vista da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Porto Rico, Jardim Alegre e Ribeirão do Pinhal. A final será de 8 a 13 de outubro, na cidade de Pérola, no Noroeste, campeã em 2023.

Confira as campeãs da 2ª regional em cada município-sede:

Pinhais

Feminino (12-14) Colégio Estadual (CE) Andre Andreatta (Quatro Barras)

Feminino (15-17) CE José Pioli (Itaperucu)

Masculino (12-14) CE Zacarias C de Cristo (Rio Branco Do Sul)

Masculino (15-17) CE Guaraituba (Colombo)

Campo Mourão

Feminino (12-14) CE Santo Inácio de Loyola (Fênix)

Feminino (15-17) CE Rui Barbosa (Nova Cantu)

Masculino (12-14) CE Luzia Garcia Villar (Barbosa Ferraz)

Masculino (15-17) Escola Municipal (EM) Marechal Rondon (Campo Mourão)

Cidade Gaúcha

Feminino (12-14) CE Léo Kohler (Terra Boa)

Feminino (15-17) CE Rui Barbosa (Japurá)

Masculino (12-14) CE Drummond (Cianorte)

Masculino (15-17) CE Colégio Estadual Cianorte (Cianorte)

Boa Esperança Do Iguaçu

Feminino (12-14) CE Padre José de Anchieta (São Jorge D’oeste)

Masculino (12-14) CE Jorge de Lima (Salto do Lontra)

Masculino (15-17) CE Nova Esperança do Sudoeste (Nova Esperança do Sudoeste)

Moreira Sales

Masculino (12-14) CE Antonio Lacerda Braga (Goioerê)

Masculino (15-17) CE Antonio Lacerda Braga (Goioerê)

Teixeira Soares

Feminino (12-14) CE Angai (Fernandes Pinheiro)

Feminino (15-17) CE Faxinal dos Francos (Rebouças)

Masculino (12-14) CE Nossa Sra das Graças (Irati)

Masculino (15-17) CE Antonio X da Silveira (Irati)

Jardim Alegre

Feminino (12-14) EE Nereu Ramos (Manoel Ribas)

Feminino (15-17) CE Profª Reni C.Gamper (Manoel Ribas)

Masculino (12-14) CE Jose S Rosas (Rosario do Ivai)

Masculino (15-17) CEe Geremia Lunardelli (Lunardelli)

Jacarezinho

Feminino (12-14) CM Ruth M Correa (Ribeirão do Pinhal)

Feminino (15-17) CE Anésio A Leite (Jacarezinho)

Masculino (12-14) CM Stella Maris (Andirá)

Masculino (15-17) CE Angelina R. Vezozzo (Cambará)

Tamarana

Feminino (12-14) CE Vicente Rijo (Londrina)

Feminino (15-17) CE Tsuru Oguido (Londrina)

Masculino (12-14) CE Ética Santos Dumont (Londrina)

Masculino (15-17) CE Professora Eudice Ravagnani de Oliveira (Florestópolis)

Loanda

Feminino (12-14) CE Constantino Marochi (Santa Cruz de Monte Castelo)

Feminino (15-17) CE Constantino Marochi (Santa Cruz de Monte Castelo)

Masculino (12-14) Colégio Loanda (Loanda)

Masculino (15-17) Colégio Loanda (Loanda)

Morretes

Feminino (12-14) CE Maria Helena Luciano (Pontal do Paraná)

Feminino (15-17) CE Maria Helena Luciano (Pontal do Paraná)

Masculino (12-14) CE Maria De Lourdes Morozowski (Paranaguá)

Masculino (15-17) CE Sertãozinho (Matinhos)

Boa Ventura do São Roque

Feminino (12-14) CE João Cionek (Santa Maria do Oeste)

Feminino (15-17) CE Adelia Bianco Seguro (Mato Rico)

Masculino (12-14) CE Laranjal (Laranjal)

Masculino (15-17) CE Carlos Drummond de Andrade (Nova Tebas)

Cruz Machado

Feminino (12-14) CE Duque de Caxias (Antonio Olinto)

Feminino (15-17) CE Duque de Caxias (Antonio Olinto)

Masculino (12-14) CM Bernardina Schleder (União da Vitoria)

Masculino (15-17) CE São Cristóvão (União da Vitoria)

Alto Piquiri

Feminino (12-14) CE Duque se Caxias (Nova Olímpia)

Feminino (15-17) CE Duque se Caxias (Nova Olímpia)

Masculino (12-14) CE Princesa Izabel (Umuarama)

Masculino (15-17) CE Iporã (Iporã)

Santana do Itararé

Feminino (12-14) CE São Tomaz de Aquino (Wenceslau Braz)

Masculino (12-14) CE Rui Barbosa (Arapoti)

Masculino (15-17) CE São Tomaz de Aquino (Wenceslau Braz)

Mariópolis

Feminino (12-14) CE Jose Armim Matte (Chopinzinho)

Feminino (15-17) CE Cel Misael F Araujo (Mangueirinha)

Masculino (12-14) CM Tancredo Neves (Coronel Vivida)

Masculino (15-17) CE Nestor de Castro (Sulina)

Os documentos oficiais – boletim, programação, resultados, classificação final e notas estão disponíveis no site da Secretaria do Esporte e no aplicativo da Paraná Esporte, disponível no Google Play e na Apple Store.