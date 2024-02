Ribeirão do PINHAL tem pré-candidata a prefeita do PT (vídeo)

Empresária tem boas relações com várias lideranças petistas



Exclusivo: A jornalista e empresária Elizabeth Dutra (fotos e vídeo) anunciou, neste domingo, dia quatro, sua pré-candidatura à prefeita de Ribeirão do Pinhal pelo Partido dos Trabalhadores.

Ela já se reuniu com o Presidente Estadual da legenda, deputado Arilson Chiorato e com o deputado federal Zeca Dirceu, além de Gleisi Hoffmann (reeleita deputada federal) e Presidente Nacional da sigla. Também se encontrou com o ex-deputado e atual presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri.

“Ribeirão do Pinhal precisa de um olhar sensível e mais amor para a população… É necessário inovar; Quero uma administração pública de participação popular e muita transparência nos investimentos”, disse ela, que foi apresentadora de TV do programa “Visão e poder” na Record News em Rede Nacional, entrevistando personalidades importantes como o ex-jogador Cafu, Roberto Justus e Roberto Cabrini.

Beta, como é conhecida, é solteira, tem 55 anos, formada em Administração Pública e Jornalismo, é ribeiro-pinhalense. Vai iniciar nesta semana as tratativas para definição da vice e dos pré-candidatos a vereador.