Riquezas do NORTE Pioneiro na Ficafé e Feira DE SABORES

Produtos com Indicação Geográfica, conteúdo técnico, concurso e leilão de cafés especiais

De 29 a 31 de outubro, o Centro de Eventos de Jacarezinho receberá a 17ª Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e a 3ª Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. O espaço vai funcionar como uma vitrine para os cafés especiais e os produtos diferenciados do agronegócio produzidos no norte pioneiro do Paraná. A programação gratuita trará conteúdos técnicos, por meio de palestras e workshops, casos de sucesso da região, além dos tradicionais leilão e concurso de cafés especiais.

O evento é voltado para produtores, estudantes, empresários, compradores, poder público, instituições de ensino e lideranças interessados em conhecer as principais inovações e tendências do agronegócio e desfrutar a seleção de produtos especiais que estarão em exposição durante os três dias de feira, desde alimentos com indicação geográfica e selos de qualidade, até produtos orgânicos e os cafés especiais premiados. A agenda de atividades já está disponível no site, e as inscrições serão abertas em breve.

MOrango, com IG, está entre os produtos diferenciados presentes na feira. Foto: Arquivo/Thomé Lopes.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que a proposta, neste ano, é trazer diversos exemplos locais para favorecer a conexão com outros produtores da região. A ideia é mostrar o que já está sendo feito, de maneira bem-sucedida, no norte pioneiro, para replicar essas boas práticas em mais propriedades, promovendo o crescimento e desenvolvimento de toda a região por meio da oferta de produtos diferenciados do agronegócio.

“Neste ano, ampliamos em cerca de 30% o espaço na feira para os produtos diferenciados e os segmentos do agronegócio. Entre as novidades, o mel, o açúcar mascavo, a pamonha. Teremos agendas para falar de comercialização e também rodadas de negócios”, antecipa Capello.

O presidente da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Paulo Frasquetti, aposta em uma feira bastante movimentada e com diversas possibilidades de negócios nas áreas de maquinários e implementos agrícolas, graças aos bons preços dos cafés. Apesar de algumas propriedades terem sido prejudicadas pela seca, ele diz que a expectativa para o 12º Concurso Sabores do Norte Pioneiro do Paraná é boa.

“Acredito que teremos excelentes amostras de cafés e também a participação de compradores internacionais”, conta Frasquetti.

Cafés especiais poderão ser degustados durante a feira

Na pauta do evento, temas como produção e mercado de cafés especiais, produtos diferenciados do agro, inovações tecnológicas no campo, diversificação e qualidade na produção, fruticultura, cultivo de orgânicos e apicultura. Também estão previstos conteúdos especiais para os coffee lovers – amantes de cafés -, oficinas de torra e cafés especiais, além do concurso e leilão de cafés especiais. No espaço gastronômico, os visitantes poderão conferir a harmonização de pratos com produtos regionais do norte pioneiro do Paraná.

Ficafé e Feira Sabores 2024

A Ficafé é um dos maiores eventos de inovação em cafés especiais no Brasil e, desde 2022, é realizada em conjunto com a Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná, que reúne outros produtos certificados e especiais da região. Os eventos são promovidos pelo Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Prefeitura de Jacarezinho, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site: https://www.ficafe.com.br/.

