ROCAM faz instrução à atiradores (assista)

Ênfase foi na direção defensiva

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) ministrou em Santo Antônio da Platina instrução para os atiradores do Tiro de Guerra 05-004, na manhã desta quarta-feira, dia 22.

Na ocasião, foi apresentada palestra sobre os riscos de acidente no trânsito, com ênfase na direção defensiva, posteriormente, foi realizada prática de pilotagem com os atiradores habilitados na categoria.

O sargento Antônio Félix Martins, Chefe de Instrução do TG agradeceu a parceria.