Rodeio Mirim é mais uma das atrações da 55ª FAPI OURINHOS

Organização do Projeto Pequeno Cowboy

O Rodeio Mirim é uma das grandes atrações da 55ª FAPI de Ourinhos(SP). Organizada pelo Projeto Pequeno Cowboy, o rodeio acontecerá no espaço conhecido como fazendinha. O objetivo da organização é incentivar a prática do rodeio e preservar a cultura rural, além de proporcionar uma oportunidade para as crianças demonstrarem suas habilidades em montaria.

O Rodeio Mirim é uma versão mais leve e segura do rodeio tradicional, com carneiros, pôneis, burrinhos e mini-touros que são mais dóceis. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local, antes da abertura da noite. Podem participar crianças a partir de 4 anos de idade ou que tenham até 25 quilos. É necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis.