Rodotrem carregado de soja TOMBA na BR-153 em Ibaiti (assista)

Um motorista jovem se machucou

Uma rodotrem Scania (placas de Araranguá/SC) tombou nesta quarta-feira, dia dez, no KM 122 da BR-153, em Ibaiti.

O condutor de 25 anos sofreu ferimentos leves na região da cabeça e foi socorrido, sem risco de morte.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviára Federal (PRF) de Santo Antônio da Platina, a JJ Pronta Resposta e JJ Assessoria atenderam a ocorrência.

A carga de soja se derramou sobre a rodovia.

Rodotrem e bitrem: Ambos têm uma variedade de configurações, e tem 7 ou 9 eixos, além de comprimento que pode chegar aos 30 metros. A grande diferença entre as duas composições se dá pelo tipo de engate entre a primeira e segunda carreta.

Em alguns países, como a Austrália, esse tipo de composição é chamada de B-Train, e o nome foi abrasileirado, se tornando o famoso bitrem. Na versão com 9 eixos, sendo três em cada carreta, ele é chamado de bitrenzão. Alguns lugares, ainda usam um terceiro tipo de composição, chamada de C-train ou H-train, que usa uma dolly (usado para ligar uma carreta e um caminhão, e consequentemente, o veículo passa a ser considerado um rodotrem) com barras paralelas e eixos direcionais (eixos do tipo manga), para reduzir a amplificação traseira.