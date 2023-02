Rodovias estaduais têm policiamento intensificado no PR

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) iniciou nesta sexta-feira (17) a Operação Carnaval, que tem como objetivo garantir a segurança dos usuários das rodovias estaduais de todo o Paraná durante esse período. A operação iniciou à zero desta sexta-feira (17) e segue até as 23h59 de quarta (22).

O comandante da 1ª Companhia da Polícia Rodoviária, capitão Márcio Rodrigues, explica que o foco principal é combater o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante, que são os maiores causadores de acidentes nas rodovias estaduais. “A Polícia Militar está preparada para promover a segurança nas estradas, mas é papel também dos usuários respeitarem as leis de trânsito para que todos tenham um feriado sem preocupações”, afirma.

A operação tem policiamentos preventivo e repressivo, a fim de evitar acidentes e coibir infrações e crimes de trânsito. Para isso, as equipes policiais estarão equipadas com radares portáteis e etilômetros (bafômetros) que serão utilizados nos patrulhamentos móveis e pontos-base onde estiverem posicionadas.

Além disso, o BPRv conta com equipes com cães farejadores para a fiscalização rápida nos veículos e a localização de drogas e armas irregulares que, porventura, os motoristas estejam transportando.

O BPRv orienta que os motoristas verifiquem a manutenção do veículo antes de viajar. Freios, pneus, suspensão e faróis precisam estar em boas condições. É importante que o condutor observe se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, pois são necessários em caso de troca de pneu durante a viagem. “O trânsito de veículos já estará mais lento por conta das últimas situações envolvendo os deslizamentos, por isso, sair antes de casa, sem pressa e com a manutenção do veículo em dia são ações fundamentais para uma viagem segura”, frisou.

Outras orientações importantes são ter cuidado durante a direção, não manusear celular ou outros dispositivos, não ultrapassar pela faixa contínua, usar cadeirinhas adequadas para transporte de crianças e dispositivos corretos para o transporte de animais de estimação.

Caso se depare com alguma situação de crime ou sofra um acidente de trânsito, o usuário deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou o BPRv pelo 198.