Romanelli entrega vários veículos em Conselheiro Mairinck

Viatura, ensiladeira, van e ônibus escolar



O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou da entrega oficial no final da tarde desta sexta-feira, 16, de um veículo para a saúde, uma viatura da Polícia Militar, uma ensiladeira, uma van, um ônibus escolar que já estão seno usados na cidade de Conselheiro Mairinck. “São veículos que já estão à disposição da prefeitura, da PM e dos produtores (o caso da ensiladeira) de Conselheiro Mairinck”.

Segundo o deputado, a cidade do Norte Pioneiro que tem 3,7 mil habitantes.. além dos veículos, equipamentos, obras, recebe também pavimentação, investimentos, apoio e linhas de crédito aos produtores”, destacou.

“O Governo do Estado se faz presente em todas as áreas do serviço público. E há um tempo o conceito de uma cidade próspera não representa mais adensamento e verticalização com prédios e outras grandes edificações. Cidade desenvolvida é aquela que tem qualidade de vida, cidadania, bons serviços nas áreas de saúde e educação, por exemplo”, pontuou.

É isso que Conselheiro Mairinck representa, uma cidade aconchegante com um povo acolhedor” disse o deputado que destacou ainda que o ônibus escolar foi viabilizado por emenda do deputado federal Toninho Wandscheer (Pros).

O veículo, viatura, ensiladeira e van foram viabilizados pelo deputado Romanelli, através de emenda parlamentar, ou junto com o Governo do Estado em um investimento superior a R$ 550 mil. “Em 2022, conseguimos recursos de mais de R$ 450 mil para renovar a frota de veículos da prefeitura e para apoio aos pequenos produtores da agricultura familiar”, lembrou o parlamentar.

Recentemente, Conselheiro Mairinck recebeu R$ 5,1 milhões do programa Asfalto Novo para pavimentação e iluminação pública. Com os recursos, a cidade ficará 100% pavimentada e com iluminação de LED em todas as ruas e avenidas.