S. Antônio ganha Parque Ecológico

Obra custou R$ 1.300.000 em área de quase 15 mil metros quadrados

Nesta quinta-feira, dia 21, às 16 horas será inaugurado o Parque Urbano Joaquim Geraldo da Silva, em Santo Antônio da Platina. Obra terá espaço total em área de fundo de vale de 14.913,30 metros quadrados (fotos).

O valor é de um R$ 1.ooo,644,26 (verba do IAT, do governo de Carlos Massa Ratinho Junior). Contrapartida do Município de R$ 199.696,95 totalizando R$ 1.290.341,21.

A iniciativa só foi possível pelo esforço da administração do prefeito Professor Zezão, do deputado Luiz Cláudio Romanelli e da sua esposa, Fabiana Cristina de Campos, então diretora-geral da secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e atual diretora de ESG (do inglês Environmental, Social and Governance, que, numa tradução livre, significa Ambiental, Social e Governança ) da FAEP/Federação da Agricultura do Paraná(o casal, na foto principal).

Aconteceu após a revitalização de Fundo de Vale ao lado do Residencial Eunice Eleutério e do Conjunto Bellagio. O projeto terá uma Praça e pista de caminhada de 2.871,00 m², paisagismo com área de 12.699,00 m² e playground com área de 300,00 m², pracinha com área de 500,00m² e pista de skate com área de 420,00 m².

Pista de Skate:

Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina (areia e pedriscos mistos) com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50m, com junta plástica na cor cinza e demarcação e pintura à base de resina acrílica.

Pavimentação da praça com pavers:

Empregados pisos de concreto pavers intertravados com espessura de (10x20x6) cm de dimensões, na cor Natural, o produto deverá apresentar resistência mínima de compressão de 132 kg/m2, para o tráfego de ciclistas e pedestres.

Pavimentação de playground com piso emborrachado.

Paisagismo:

A área onde foi implantado o gramado é livre de qualquer material indesejável, como pedra, entulho etc. Em caso de dúvida quanto à remoção de qualquer elemento existente (vegetação, árvores ou outros), deverá ser esclarecida junto à fiscalização.

Também pergolado, campo de futebol society, arquibancada, lâmina de água(lago), criação de três tipos de abelha sem ferrões, entre outros.

O homenageado, Joaquim Geraldo da Silva, nasceu em Santo Antônio da Platina no bairro Taquaralzinho e faleceu, vítima de cardiopatia, aos 54 anos em 2015. Ele era irmão do atual secretário de Agricultura e Meio Ambiente platinense, Luis Carlos da Silva, e do empresário rural José Otávio.