Romanelli lança livro nesta segunda-feira

Ensinamentos da Minha Mãe/Lições de Paz e Bem

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) lança na próxima segunda-feira, 18, o livro Ensinamentos da Minha Mãe – Lições de Paz e Bem. A obra publicada pela Editora Juruá reúne 100 textos de aprendizados que Romanelli recebeu em casa, desde a infância. O lançamento será no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, em Curitiba, a partir das 18 horas.

“São reflexões práticas e filosóficas da minha querida mãe sobre a vida. Escolhi 100 ensinamentos que servem de guia para a minha jornada e que considerei importante deixar registrado em livro”, disse Romanelli, que já gravou em vídeo mais de 400 ensinamentos da Dona Irma Bellodi Romanelli. “É uma grande alegria poder dividir as boas lições que tive com outras pessoas”, acrescenta.

O livro tem 220 páginas e a ideia é, segundo Romanelli, fazer uma homenagem para a mãe e mostrar bons exemplos de vida. “O propósito é inspirar as pessoas a adotar atitudes que permitam promover a harmonia dentro de uma sociedade cada vez mais diversa”, comenta. “A mãe preparou os filhos para enfrentar os desafios do mundo em todas as fases do crescimento – seja físico ou intelectual – com a preocupação de que pudessem dar uma contribuição efetiva para melhorar a vida das pessoas”.

Doação – Toda a receita do livro será doada para a organização Pequeno Cotolengo.