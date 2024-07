Romanelli participa DA 29ª FETEXAS

Visita Norte Pioneiro e mais 13 cidades da região e do Noroeste

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participa nesta quinta-feira, 18, a partir das 20h, da abertura da 29ª. Feira Texana do Paraná (Fetexas), um dos mais tradicionais eventos do agronegócio paranaense em Jacarezinho. Além da cidade do Norte Pioneiro, Romanelli percorre até o próximo domingo (21) mais 13 cidades da região e do Noroeste.

Até o final de semana, Romanelli estará em Wenceslau Braz, Tomazina e Jaboti para reuniões com lideranças políticas e pré-candidatos às eleições municipais de 2024. “O recesso parlamentar abre espaço para discutir estratégias com os companheiros de jornada e organizar os grupos políticos em diversos municípios”, explica o deputado.

Na sexta-feira,19, o deputado começa o dia com uma entrevista para a Rádio Graúna, de Cornélio Procópio, a partir das 7h30. Em seguida, vai até São Sebastião da Amoreira, para um encontro de trabalho com a prefeita Laine Gaspar (MDB). Ainda pela manhã, segue para Ribeirão do Pinhal, para reunião com lideranças. Às 15 horas, participa da entrega de uma nova ambulância em Cambará, ao lado do prefeito Neto Haggi (MSB). No final do dia, cumpre agenda em Itambaracá.

Romanelli começa o sábado em uma entrevista para a Rádio 104 FM, de Cornélio Procópio. Ainda na cidade, tem reuniões com o prefeito da cidade, Amin Hannouche, e com lideranças da região. Depois, segue para Uraí, para conversas com o grupo político local e vai para Nova Santa Bárbara e Florestópolis, onde participa de convenções partidárias.

Aniversário – No domingo, Romanelli estará em Moreira Sales, onde participa do almoço em comemoração aos 64 anos de emancipação política do município, a convite do prefeito Rafael Bolacha (MDB). “Temos que comemorar os avanços da cidade, que se desenvolve a cada dia, com obras de infraestrutura urbana e rural, e muitas melhorias nos serviços prestados à população. É uma honra representar Moreira Sales”, destacou.